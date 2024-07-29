Медведев и Сафиуллин проиграли в первом круге парного турнира Олимпиады

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили представителям ФРГ Кевину Кравицу и Тиму Пюцу в первом круге олимпийского турнира в парном разряде, сообщает ТАСС.

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Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу немцев. Ранее Медведев и Сафиуллин вышли во второй круг в одиночном турнире.

Ранее Медведев обыграл австралийца Хидзикату в первом круге на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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