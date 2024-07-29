Медведев и Сафиуллин проиграли в первом круге парного турнира Олимпиады
29 июля 202400:02
Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили представителям ФРГ Кевину Кравицу и Тиму Пюцу в первом круге олимпийского турнира в парном разряде, сообщает ТАСС.
Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу немцев. Ранее Медведев и Сафиуллин вышли во второй круг в одиночном турнире.
Ранее Медведев обыграл австралийца Хидзикату в первом круге на Олимпиаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru