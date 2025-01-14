Андрей Рублев проиграл в первом круге Australian Open — 2025

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом же круге завершил выступление на Australian Open — 2025 после проигрыша 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке.

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Россиянин, занимающий девятое место в рейтинге ATP, уступил 112-й ракетке мира из Бразилии со счётом 0:3 (6:7, 3:6, 6:7).

Соперником Фонсеки во втором круге Australian Open — 2025 станет представитель Италии Лоренцо Сонего, в первом раунде победившем швейцарца Стэна Вавринку.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская решила сняться с Открытого чемпионата Австралии — 2025 перед самым началом матча первого круга, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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