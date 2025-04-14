Даниил Медведев вернулся в ТОП-10 лучших теннисистов мира
Россиянин Даниил Медведев вернулся в ТОП-10 лучших теннисистов мира. Обновлённый рейтинг опуликован на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев, ранее занимавший 11-ю позицию теперь располагается на 9-й строчке. Также своё положение улучшил и россиянин Андрей Рублёв, который ранее был 9-м, а в настоящее время является 8-й ракеткой мира.
Возглавил рейтинг итальянец Янник Синнер. Испанец Карлос Алькарас занял в обновлённом рейтинге ATP вторую строчку. ТОП-5 замкнули Александр Зверев (Германия), Тейлор Фриц (США) и Новак Джокович (Сербия). В десятку также вошли Джек Дрейпер (Великобритания), Алекс де Минор (Австралия) и Каспер Рууд (Норвегия).
Ранее Медведева оштрафовали на 76 тысяч долларов за его поведение на Australian Open, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru