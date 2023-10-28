Даниил Медведев стал финалистом теннисного турнира в Вене

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Вене.

Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене

Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (8:6). В финале его ждет встреча с победителем поединка Рублев - Синнер.

Ранее Медведев в пятницу обыграл Карена Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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