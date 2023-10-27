Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
Россиянин Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене.
В четвертьфинале россиянин обыграл теннисиста из Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.
В полуфинале Рублев сразится с победителем матча между итальянцем Янником Синнером и американцем Фрэнсисом Тиафо.
Рублев является пятой ракеткой мира. 26-летний теннисист завоевал 14 титулов АТР, из них 2 - в текущем сезоне.
Россиянин Даниил Медведев в пятницу обыграл Карена Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене, передает «Радиоточка НСН».
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