Даниил Медведев получит 1,5 млн долларов за участие в турнире в Эр-Рияде

За главный приз будут бороться первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев, занимающий четвёртое местов рейтинге ATP итальянец Янник Синнер, а также датский теннисист Хольгер Руне.

Уточняется, что каждый из участников турнира в Эр-Рияде получит по 1,5 млн долларов, а победителю выплатят шесть млн долларов.

Ранее Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале теннисного турнира Australian Open со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

