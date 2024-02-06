Даниил Медведев получит 1,5 млн долларов за участие в турнире в Эр-Рияде
Организаторы турнира «6 Kings Slam», который состоится в столице Саудовской Аравии в октябре 2024 года, заявили, что призовой фонд составит более 13 млн долларов, сообщает The Telegraph.
За главный приз будут бороться первая ракетка мира серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев, занимающий четвёртое местов рейтинге ATP итальянец Янник Синнер, а также датский теннисист Хольгер Руне.
Уточняется, что каждый из участников турнира в Эр-Рияде получит по 1,5 млн долларов, а победителю выплатят шесть млн долларов.
Ранее Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в финале теннисного турнира Australian Open со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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