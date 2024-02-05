Даниил Медведев снова снялся с турнира ATP-500 в Роттердаме

Агент третьей ракетки мира Оливье ван Линдонк отметил, что россиянин «ещё не готов соревноваться».

«К сожалению, мне придется отказаться от участия в соревнованиях в Роттердаме. После... турнира в Австралии моё тело (и особенно правая нога) ещё недостаточно восстановились», - рассказал сам Медведев.

Ранее Медведев уже отказывался от участия в турнире в Роттердаме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В 2022 году он также сослался на усталось после Australian Open, а в 2023-м стал победителем, обыграв в финале итальянского теннисиста Янника Синнера.

