Даниил Медведев проиграл в стартовом матче на турнире в Хертогенбосе

Соперником третьей ракетки мира был представитель Франции Адриан Маннарино, занимающий 52-ю строчку в рейтинге ATP. Победителем по итогам двухчасового противостояния стал французский теннисист - 6:4, 4:6, 2:6.

Отметим, что в текущем сезоне для россиянина это был первый матч на траве.

Ранее Даниил Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду и вылетел в первом раунде «Ролан Гаррос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».