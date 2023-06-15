Даниил Медведев проиграл в стартовом матче на турнире в Хертогенбосе
Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира категории ATP-250 в Хертогенбосе (Нидерланды) после первого же матча.
Соперником третьей ракетки мира был представитель Франции Адриан Маннарино, занимающий 52-ю строчку в рейтинге ATP. Победителем по итогам двухчасового противостояния стал французский теннисист - 6:4, 4:6, 2:6.
Отметим, что в текущем сезоне для россиянина это был первый матч на траве.
Ранее Даниил Медведев сенсационно уступил 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду и вылетел в первом раунде «Ролан Гаррос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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