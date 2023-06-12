В ТОП-10 ATP впервые в истории вошли три российских теннисиста

Согласно обновлённому рейтингу организации, после «Ролан Гаррос» в первую десятку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые заняли третье, седьмое и десятое места, соответственно.

Первое место в рейтинге занимает победитель Открытого чемпионата Франции Новак Джокович (Сербия). На второй позиции - Карлос Алькарас из Испании. Также в ТОП-10 вошли Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Хольгер Руне (Дания), Тейлор Фритц (США) и Янник Синнер (Италия).

Ранее Джокович одержал победу на «Ролан Гаррос» 2023 года, в финале обыграв Рууда со счётом 7:6, 6:3, 7:5. Серб выиграл 23-й турнир Большого шлема в карьере, сообщает RT.

