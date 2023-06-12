В ТОП-10 ATP впервые в истории вошли три российских теннисиста
Сразу три российских теннисиста впервые в истории вошли в ТОП-10 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Согласно обновлённому рейтингу организации, после «Ролан Гаррос» в первую десятку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые заняли третье, седьмое и десятое места, соответственно.
Первое место в рейтинге занимает победитель Открытого чемпионата Франции Новак Джокович (Сербия). На второй позиции - Карлос Алькарас из Испании. Также в ТОП-10 вошли Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция), Хольгер Руне (Дания), Тейлор Фритц (США) и Янник Синнер (Италия).
Ранее Джокович одержал победу на «Ролан Гаррос» 2023 года, в финале обыграв Рууда со счётом 7:6, 6:3, 7:5. Серб выиграл 23-й турнир Большого шлема в карьере, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru