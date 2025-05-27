Даниил Медведев в первом круге вылетел с «Ролан Гаррос — 2025»

В первом круге 11-я ракетка мира встречался с представителем Велибритании Кэмероном Норри (81-е место в рейтинге ATP). Матч, который продлился почти четыре часа, завершился победой британца со счётом 2:3 (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7).

Во втором круге турнира Норри сыграет против аргентинца Федерико Агустина Гомеса.

Ранее Медведев заявил, что если из тенниса уберут призовые деньги, то он завершит профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

