Даниил Медведев в первом круге вылетел с «Ролан Гаррос — 2025»

Российский теннисист Дмитрий Медведев проиграл в первом же матче Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 («Ролан Гаррос»).

Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос — 2025»

В первом круге 11-я ракетка мира встречался с представителем Велибритании Кэмероном Норри (81-е место в рейтинге ATP). Матч, который продлился почти четыре часа, завершился победой британца со счётом 2:3 (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7).

Во втором круге турнира Норри сыграет против аргентинца Федерико Агустина Гомеса.

Ранее Медведев заявил, что если из тенниса уберут призовые деньги, то он завершит профессиональную карьеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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