Теннисист Медведев проиграл в первом матче после операции

Российский теннисист Даниил Медведев, который является второй ракеткой мира, проиграл представителю Франции Ришару Гаске в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве.



Итог встречи спортсменов - 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Гаске. Он в рейтинге АТР занимает 75-е место.

Для российского 26-летнего спортсмена этот выход стал первым после операции по удалению грыжи в апреле.









