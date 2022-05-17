Теннисист Медведев проиграл в первом матче после операции

Российский теннисист Даниил Медведев, который является второй ракеткой мира, проиграл представителю Франции Ришару Гаске в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве.

Итог встречи спортсменов - 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Гаске. Он в рейтинге АТР занимает 75-е место.

Для российского 26-летнего спортсмена этот выход стал первым после операции по удалению грыжи в апреле.




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ФОТО: РИА Новости / Скотт Барбур
ТЕГИ:Большой Теннис
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