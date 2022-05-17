Теннисист Медведев проиграл в первом матче после операции
17 мая 202221:37
Российский теннисист Даниил Медведев, который является второй ракеткой мира, проиграл представителю Франции Ришару Гаске в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Женеве.
Итог встречи спортсменов - 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Гаске. Он в рейтинге АТР занимает 75-е место.
Для российского 26-летнего спортсмена этот выход стал первым после операции по удалению грыжи в апреле.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Теннисист Медведев проиграл в первом матче после операции
- Песков: РФ не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии
- Зеленский и Макрон обсудили перспективы членства Украины в ЕС
- Медведев: Россия не допустит развязывания Третьей мировой войны
- В Белгородской области ранен человек при обстреле со стороны Украины
- Правительство разрешило калининградцам транзит на личном транспорте через Литву
- «Яндекс» опроверг информацию о продаже сервисов «Кинопоиска» и поисковой системы
- Роспотребнадзор: темпы заболеваемости короновирусом в РФ падают
- Cловакия заплатит за российский газ в евро
- В NASA заявили о профессиональных контактах с Роскосмосом
16 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru