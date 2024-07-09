Даниил Медведев победил первую ракету мира и вышел в полуфинал Уимблдона
9 июля 202420:40
Российский теннисист Даниил Медведев победил первую ракетку мира – итальянца Янника Синнера – и вышел в полуфинал Уимблдона.
До этой встречи Медведев пять раз подряд проиграл итальянцу, однако по итогу 1/4 финала счет стал 7–5 в пользу россиянина.
В дальнейшем теннисист встретится с победителем с испанцем Карлосом Алькарасом либо с американцем Томми Полом в зависимости от того, кто победит в этой паре.
Медведев остается последним из россиян в одиночных разрядах на Уимблдоне. На данный момент он занимает пятое место в рейтинге АТР, «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru