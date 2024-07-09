Даниил Медведев победил первую ракету мира и вышел в полуфинал Уимблдона

До этой встречи Медведев пять раз подряд проиграл итальянцу, однако по итогу 1/4 финала счет стал 7–5 в пользу россиянина.

В дальнейшем теннисист встретится с победителем с испанцем Карлосом Алькарасом либо с американцем Томми Полом в зависимости от того, кто победит в этой паре.

Медведев остается последним из россиян в одиночных разрядах на Уимблдоне. На данный момент он занимает пятое место в рейтинге АТР, «Радиоточка НСН».

