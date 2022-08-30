Даниил Медведев победил на US Open в Нью-Йорке
Российский теннисист Даниил Медведев одолел представителя США Стефана Козлова в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в США.
Встреча в Нью-Йорке закончилась со счетом 6:2, 6:4, 6:0. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин занимает первое место, Козлов - 111-е.
Следующий соперник Медведева - 58-я ракетка мира, Артур Риндеркнеш из Франции.
Ранее теннисистка, первая ракетка России Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе.
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