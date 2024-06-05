Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Хертогенбосхе
Российский теннисист Даниил Медведев снялся с травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Уточняется, что пятая ракетка мира решил отказаться от участия из-за проблем со здоровьем.
«Даниил Медведев не смог завершить «Ролан Гаррос 2024» без повреждений... Но он обещает принять участие в следующем году. Даниил, выздоравливайте скорее!» — говорится в сообщении.
Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался от дальнейшего участия в «Ролан Гаррос 2024» из-за травмы правого колена, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru