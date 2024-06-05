Даниил Медведев отказался от участия в турнире в Хертогенбосхе

Уточняется, что пятая ракетка мира решил отказаться от участия из-за проблем со здоровьем.

«Даниил Медведев не смог завершить «Ролан Гаррос 2024» без повреждений... Но он обещает принять участие в следующем году. Даниил, выздоравливайте скорее!» — говорится в сообщении.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался от дальнейшего участия в «Ролан Гаррос 2024» из-за травмы правого колена, сообщает RT.

