Рублев выиграл теннисный турнир в шведском Бостаде

Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в шведском городе Бостад.

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В финале россиянин сразился с норвежцем Каспером Руудом. Игра продлилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0.

Призовой фонд турнира составил 560 тысяч евро.

В текущем сезоне Рублев завоевал уже второй титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Как сообщает «Радиоточка НСН», в финале Уимблдонского турнира испанец Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.

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Фото: соцсети
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