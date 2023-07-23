Рублев выиграл теннисный турнир в шведском Бостаде
23 июля 202317:55
Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в шведском городе Бостад.
В финале россиянин сразился с норвежцем Каспером Руудом. Игра продлилась 1 час 31 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:0.
Призовой фонд турнира составил 560 тысяч евро.
В текущем сезоне Рублев завоевал уже второй титул на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Как сообщает «Радиоточка НСН», в финале Уимблдонского турнира испанец Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru