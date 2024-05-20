Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP

Россиянин, не сумевший защитить титул на турнире «Мастерс» в итальянском Риме, уступил четвёртое место представителю Германии Александру Звереву, который завоевал трофей.

Первой ракеткой мира по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, а третье - Карлос Алькарас из Испании.

Кроме Медведева в ТОП-20 попали ещё двое россиян. Андрей Рублёв в обновлённом рейтинге попал на шестое место, а Карен Хачанов - на 18-е.

Ранее Андрей Рублёв вылетел с турнира серии «Мастерс», в матче 1/16 финала уступив 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

