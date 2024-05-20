Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев опустился на пятую строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Россиянин, не сумевший защитить титул на турнире «Мастерс» в итальянском Риме, уступил четвёртое место представителю Германии Александру Звереву, который завоевал трофей.
Первой ракеткой мира по-прежнему является сербский теннисист Новак Джокович. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, а третье - Карлос Алькарас из Испании.
Кроме Медведева в ТОП-20 попали ещё двое россиян. Андрей Рублёв в обновлённом рейтинге попал на шестое место, а Карен Хачанов - на 18-е.
Ранее Андрей Рублёв вылетел с турнира серии «Мастерс», в матче 1/16 финала уступив 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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