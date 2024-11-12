Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире — 2024
Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на проходящем в итальянском Турине Итоговом турнире ATP — 2024.
Во втором матче группового этапа четвёртая ракетка мира играл против австралийца Алекса де Минора, занимающего девятое место в мировом рейтинге.
Встреча, которая продлилась час и 20 минут, завершилась победой россиянина со счётом 2:0 (6:2, 6:4).
Соперником Медведева в последнем матче группового этапа станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев сумел попасть на Итоговый турнир в Турине. после самоотвода серба Новака Джоковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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