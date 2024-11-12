Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире — 2024

Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на проходящем в итальянском Турине Итоговом турнире ATP — 2024.

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Во втором матче группового этапа четвёртая ракетка мира играл против австралийца Алекса де Минора, занимающего девятое место в мировом рейтинге.

Встреча, которая продлилась час и 20 минут, завершилась победой россиянина со счётом 2:0 (6:2, 6:4).

Соперником Медведева в последнем матче группового этапа станет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев сумел попасть на Итоговый турнир в Турине. после самоотвода серба Новака Джоковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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