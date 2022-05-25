Даниил Квят разбил очки президенту «Формулы 1»

Инцидент произошёл во время традиционного благотворительного футбольного матча с участием команды гонщиков и сборной звёзд, который проводится в преддверии Гран-при Монако.

В одном из эпизодов играющий за звёзд Квят вышел один на один с защищающим ворота команды «Ф1» Доменикали. Глава чемпионата упал под ноги россиянина и блокировал удар, однако получил ногой в лицо. Серьёзных травм зафиксировано не было, но очки Доменикали были разбиты.

Что касается матча, то он завершился боевой ничьёй со счётом 3:3.

Ранее в Испании на трассе в Барселоне прошёл шестой этап чемпионата «Формула 1» 2022 года, который выиграл нидерландский пилот Макс Ферстаппен, сообщает RT.

