После легкой прогулки на чемпионате мира по хоккею в матче с итальянцами, завтра сборной России предстоит встретиться с чуть более серьезным соперником – командой Латвии. Это, конечно, не Канада, не Швеция, но относиться с шапкозакидательским настроением к любому сопернику на главном турнире года, пожалуй, не стоит. Латыши провели четыре матча, два выиграли – у австрийцев и итальянцев, два – швейцарцам и чехам - проиграли. При этом во вчерашней встрече с Чехией Латвия вела 2:0. Спортивные журналисты оттачивали перо, придумывая заголовки для хоккейной сенсации, но удаление до конца игры надежды прибалтов перечеркнуло. В итоге 3:6. Но, учитывая, что латыши умеют показывать зубы, сборная России должна быть завтра очень собрана.

Двукратный чемпион мира в составе нашей команды, бывший ее капитан Алексей Морозов рассказал НСН, какой он видит нынешнюю сборную России, и кто из игроков его на льду радует.

«В последнем матче поразвлекались. Забили 10 голов, но Латвия посерьезней соперник, но все в наших силах нужно обыгрывать. Таким составом мы вообще должны всех обыгрывать. Сейчас ребята сыгрываются, тренерский штаб меняет сочетания. Мне нравится связка – Кучеров-Гусев. Они еще в детстве вместе играли, видно, что ребята понимают другу друга», - отметил Морозов.

Новобранец сборной Никита Задоров признался, что такие проходные встречи, как с итальянцами, абсолютно не нужны. Все кивки в сторону того, что команде нужно время сыграться, решительно отвергает. Его ответ такой: все профессионалы и понимают, в какой хоккей играют. На взгляд Задорова, перестроиться и наладить тактику не особо сложно.

Но, похоже, глава Международной федерации хоккея Рене Фазель придерживается иной точки зрения. Больше команд – больше зрителей – больше денег. Железная логика, не поспоришь. Впрочем, кто не хочет тратить время зря, может дождаться матчей плей-офф, куда Россия обязана выходить. Для тех, кто любит настоящий хоккей, напомним, что матч с Латвией начнется в субботу в 13.15.

А в четверг, в седьмой игровой день чемпионата мира Финляндия победила Данию со счетом 3:1, канадцы были сильнее французов - 5:2, а Швеция разгромила Австрию, забросив девять шайб. Таким образом, в нашей группе В лидерство делят сборные России и Швейцарии. У нас по 12 очков. По 9 баллов набрали Швеция и Чехия, пять баллов - у Латвии. Норвегия, Австрия и Италия пока с нулем в графе заработанных очков. В группе А лидерство сохраняет сборная Германии.10 очков у Финляндии, 9 – у Канады, 8 – у Штатов. Шансы на выход в плей-офф сохраняет Дания, набравшая 6 очков, Словакия - 3. У Великобритании очков пока нет.