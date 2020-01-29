ЧМ по легкой атлетике перенесли на 2021 год в связи с коронавирусом

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, запланированный на март 2020 года в китайском Нанкине, перенесен на 2021 год из-за коронавируса в КНР. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на World Athletics.

Такое решение приняли организаторы чемпионата совместно с представителями ВОЗ и федерации легкой атлетики. Отмечается, что рассматривался вариант переноса чемпионата в другую страну, однако вариант также не был принят из-за распространения вируса за пределы КНР.

Новая дата проведения ЧМ по легкой атлетике будет объявлена позднее. Планируется, что соревнования пройдут Нанкине.

