Четырехкратному победителю «Дакара» Бомелю ампутируют ногу после ДТП
Французский штурман и четырёхкратный победитель «Дакара» Матьё Бомель сообщил, что ему ампутируют правую ногу. Об этом гонщик рассказал в своих соцсетях.
Бомель сообщил, что уже 2 недели находится в госпитале и чувствует себя гораздо лучше.
«Мне ампутируют правую ногу. У меня будет полностью новая карбоновая нога, но это будет не моя нога», — сообщил Бомель.
Гонщик отметил, что левую ногу ему сохранят, но будет проведено две операции, чтобы привести её в порядок.
В январе Бомель участвовал в Ралли Монте-Карло. Во время гонки он остановился, чтобы помочь сопернику, попавшему в аварию, воспользоваться эвакуатором. В этот момент в него врезался другой автомобиль. В результате происшествия французский гонщик получил переломы обеих ног, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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