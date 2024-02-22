В США вынесен первый приговор по «закону Родченкова»
22 февраля 202411:07
Американский врач Эрик Лира получил тюремный срок за распространение допинга, пишет РИА Новости.
Ему назначен срок в три месяца, а также штраф в размере 16,4 тысячи долларов. Это первый приговор в США по «закону Родченкова».
«Акт Родченкова» подписан бывшим президентом США Дональдом Трампом в четыре года назад. Законопроектом предусмотрено уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru