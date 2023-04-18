АСИ направило в правительство предложения по упрощению использования Fan ID

В организации указали, что в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина были проведены встрече, посвящённые данной теме, были выслушаны «представители всех заинтересованных сторон».

«Чтобы увидеть общую картину... Разговаривали с представителями... министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом... стали предложения, которые мы направили в правительство», — подчеркнули в АСИ.

Ранее Путин поручил до 1 мая упростить использование гражданами систем идентификации футбольных болельщиков, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

