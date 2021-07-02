Черчесов заявил, что пока не намерен уходить в отставку
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что пока не будет уходить в отставку после провала на Евро-2020, сообщает «Чемпионат».
По его словам, его не приглашали на должность, а назначили, и он уже пять лет выполняет данное ему задание.
«Надо сначала выдохнуть и спокойно ко всему прийти. А об отставке мы спокойно и по-деловому поговорим», - отметил тренер.
Черчесов также добавил, что сейчас главная задача сборной России - 1 сентября обыграть сборную Хорватии в матче отбора на чемпионат мира 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал неудачи футбольной и хоккейной сборных, сообщает RT. По его словам, нужно подумать над позитивными моментами и о том, что можно изменить в кадровой составляющей.
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