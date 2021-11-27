Черчесов заявил, что может возглавить польскую сборную

Бывший главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов заявил, что не откажется в случае предложения возглавить польскую команду. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспресс».

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Ранее с 2015 по 2016 годы Черчесов тренером польской «Легии». Команда под его руководством выиграла Кубок страны.

Также тренер выразил готовность вернуться в российскую сборную в случае соответствующего желания Российского футбольного союза.

Черчесов ушел с поста главного тренера сборной РФ в июле текущего года. Его должность занял Валерий Карпин.

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ФОТО: Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
ТЕГИ:ФутболСтанислав Черчесов
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