Черчесов заявил, что может возглавить польскую сборную

Ранее с 2015 по 2016 годы Черчесов тренером польской «Легии». Команда под его руководством выиграла Кубок страны.

Также тренер выразил готовность вернуться в российскую сборную в случае соответствующего желания Российского футбольного союза.



Черчесов ушел с поста главного тренера сборной РФ в июле текущего года. Его должность занял Валерий Карпин.

