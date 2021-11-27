Черчесов заявил, что может возглавить польскую сборную
Бывший главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов заявил, что не откажется в случае предложения возглавить польскую команду. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспресс».
Ранее с 2015 по 2016 годы Черчесов тренером польской «Легии». Команда под его руководством выиграла Кубок страны.
Также тренер выразил готовность вернуться в российскую сборную в случае соответствующего желания Российского футбольного союза.
Черчесов ушел с поста главного тренера сборной РФ в июле текущего года. Его должность занял Валерий Карпин.
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