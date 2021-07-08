Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России
Российский футбольный союз (РФС) принял решение расторгнуть контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом. Об этом сообщает пресс-служба союза.
По словам президента РФС Александра Дюкова, решение было принято совместно со специалистом.
«Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — добавил Дюков.
После неудачи российской сборной на чемпионате Европы по футболу-2020 технический совет РФС признал неудовлетворительной работу тренерского штаба национальной команды. Однако совет не принял решение об увольнении Черчесова. Позже главный тренер заявил, что не намерен уходить в отставку, и призвал «сначала выдохнуть и спокойно ко всему прийти».
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