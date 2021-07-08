Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России

По словам президента РФС Александра Дюкова, решение было принято совместно со специалистом.

«Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — добавил Дюков.

После неудачи российской сборной на чемпионате Европы по футболу-2020 технический совет РФС признал неудовлетворительной работу тренерского штаба национальной команды. Однако совет не принял решение об увольнении Черчесова. Позже главный тренер заявил, что не намерен уходить в отставку, и призвал «сначала выдохнуть и спокойно ко всему прийти».



