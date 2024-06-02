Черчесов стал главным кандидатом на пост тренера сборной Казахстана

По его словам, окончательное решение будет принято в понедельник, 3 июня. В настоящее время есть пять кандидатов на пост главного тренера, уточнил Барменкулов.

«Станислав Саламович - номер один среди них. С ним мы уже общались», - отметил глава КФФ.

Ранее Черчесов опроверг ведение переговоров с руководством «Спартака» о возможном контракте. В июле прошлого года специалиста уволили с поста главного тренера венгерского клуба «Ференцварош», сообщает «Радиоточка НСН».

