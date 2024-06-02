Черчесов стал главным кандидатом на пост тренера сборной Казахстана

Основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана является экс-наставник российской команды Станислав Черчесов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.

Черчесов назвал Головина лучшим российским футболистом

По его словам, окончательное решение будет принято в понедельник, 3 июня. В настоящее время есть пять кандидатов на пост главного тренера, уточнил Барменкулов.

«Станислав Саламович - номер один среди них. С ним мы уже общались», - отметил глава КФФ.

Ранее Черчесов опроверг ведение переговоров с руководством «Спартака» о возможном контракте. В июле прошлого года специалиста уволили с поста главного тренера венгерского клуба «Ференцварош», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КазахстанФутболСтанислав Черчесов

Горячие новости

Все новости

партнеры