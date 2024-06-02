Черчесов стал главным кандидатом на пост тренера сборной Казахстана
Основным кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана является экс-наставник российской команды Станислав Черчесов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов.
По его словам, окончательное решение будет принято в понедельник, 3 июня. В настоящее время есть пять кандидатов на пост главного тренера, уточнил Барменкулов.
«Станислав Саламович - номер один среди них. С ним мы уже общались», - отметил глава КФФ.
Ранее Черчесов опроверг ведение переговоров с руководством «Спартака» о возможном контракте. В июле прошлого года специалиста уволили с поста главного тренера венгерского клуба «Ференцварош», сообщает «Радиоточка НСН».
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