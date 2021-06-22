Черчесов провел встречу с игроками после вылета сборной России с Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел собрание с игроками национальной команды, разговор получился «профессиональным, но достаточно спокойным и деловым». Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Накануне российская команда со счетом 1:4 проиграла сборной Дании в последнем матче группового этапа Чемпионата Европы по футболу, напоминают Известия. Сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, отмечает Ura.ru.

«Примерно в 6:45 тренерский штаб провел итоговое собрание, на котором присутствовали игроки и персонал сборной. Черчесов поблагодарил всех за работу на сборе и турнире. Разговор получился профессиональным, но достаточно спокойным и деловым», — цитирует заявление пресс-службы Газета.ру.

Отмечается, что Черчесов не предъявлял игрокам национальной сборной «никаких претензий». Футболистов отпустили по домам, следующий сбор российской команды начнется в конце августа.

В пресс-службе подчеркнули, что настроение команды «такое, каким и должно быть исходя из итогов выступления на турнире»: все переживают, однако у тренерского штаба нет «претензий к игрокам в плане самоотдачи».

Между тем, СМИ сообщили, что Черчесов не покинет свой пост после провала сборной на Евро-2020. Тренер останется во главе сборной по меньшей мере до конца Чемпионата мира-2022 года, затем его контракт может быть продлен еще на два сезона, пишет «Свободная пресса».

