Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

Уточняется, что соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Вслед за Черчесовым команду покинет весь тренерский штаб.

«Работа непростая»: Непомнящий оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана

Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу пока рассматривается. В федерации поблагодарили Черчесова и команду за проделанную работу.

О назначении Черчесова главным тренером футбольной сборной Казахстана было объявлено летом 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

В качестве тренера Черчесов работал с клубами «Спартак» (Москва), «Жемчужина» (Сочи), грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), «Амкар» (Пермь), «Динамо» (Москва), «Легия» (Чехия) и «Ференцварош» (Венгрия). Также он был главным тренером сборной России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КазахстанТренерФутболСтанислав Черчесов

Горячие новости

Все новости

партнеры