Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана

Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу пока рассматривается. В федерации поблагодарили Черчесова и команду за проделанную работу.

О назначении Черчесова главным тренером футбольной сборной Казахстана было объявлено летом 2024 года. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.

В качестве тренера Черчесов работал с клубами «Спартак» (Москва), «Жемчужина» (Сочи), грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), «Амкар» (Пермь), «Динамо» (Москва), «Легия» (Чехия) и «Ференцварош» (Венгрия). Также он был главным тренером сборной России, передает «Радиоточка НСН».

