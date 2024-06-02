Черчесов опроверг контакты с представителями сборной Казахстана по футболу

«Сборная Казахстана? Я ничего не знаю, ни с кем не связывался», - отметил Черчесов.

Как утверждал портал Sport24, российский специалист посетил Астану для переговоров по назначению на пост главного тренера сборной Казахстана. В пятницу эту должность покинул Магомед Адиев.

Последним место работы Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош». Россиянин покинул пост в июле 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

