Черчесов опроверг контакты с представителями сборной Казахстана по футболу
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не связывался с представителями Казахстана по назначению на пост главного тренера национальной команды, пишет ТАСС.
«Сборная Казахстана? Я ничего не знаю, ни с кем не связывался», - отметил Черчесов.
Как утверждал портал Sport24, российский специалист посетил Астану для переговоров по назначению на пост главного тренера сборной Казахстана. В пятницу эту должность покинул Магомед Адиев.
Последним место работы Черчесова был венгерский клуб «Ференцварош». Россиянин покинул пост в июле 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru