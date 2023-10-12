Чемпионкой России по шахматам впервые стала Баира Кованова
Завершились партии заключительного 11-го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин, который проходил в Санкт-Петербурге в Государственном музее-заповеднике «Царское Село», сообщает «Чемпионат.com».
По их итогам первое место впервые заняла Баира Кованова. Ей в заключительном туре хватило ничейного результата в партии Мариной Корневой. Догнать Кованову ещё могла Ольга Баделько, но она уступила в последней партии Екатерине Гольцевой.
Серебро чемпионата досталось Валентине Гуниной, которая в заключительной игре черным цветом нанесла поражение Марии Якимовой. Замкнула призовую тройку Полина Шувалова.
От участия в Суперфинале чемпионата России отказались Александра Горячкина и Екатерина Лагно, которые предпочли сыграть в открытом турнире с мужчинами.
Ранее россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Волгограда умер пассажир экстренно севшего самолета
- Пресненский суд арестовал участника смертельной драки в центре Москвы
- В Париже применили водометы для разгона митинга в поддержку Палестины
- Фигурист Ягудин сообщил, что перенёс операцию на втором колене
- Парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного правительства
- Чемпионкой России по шахматам впервые стала Баира Кованова
- Daily Mail: украинские беженцы устроили скандал в люксовом отеле в Шотландии
- Сборная России по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче
- Столтенберг: у НАТО нет доказательств подрыва Balticconnector
- Матыцин заявил о полной зависимости МОК от политической конъюнктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru