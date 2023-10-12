Чемпионкой России по шахматам впервые стала Баира Кованова

По их итогам первое место впервые заняла Баира Кованова. Ей в заключительном туре хватило ничейного результата в партии Мариной Корневой. Догнать Кованову ещё могла Ольга Баделько, но она уступила в последней партии Екатерине Гольцевой.

Серебро чемпионата досталось Валентине Гуниной, которая в заключительной игре черным цветом нанесла поражение Марии Якимовой. Замкнула призовую тройку Полина Шувалова.

От участия в Суперфинале чемпионата России отказались Александра Горячкина и Екатерина Лагно, которые предпочли сыграть в открытом турнире с мужчинами.

Ранее россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

