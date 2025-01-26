Чемпионке России по художественной гимнастике Крамаренко удалили здоровый мениск

Винер отметила, что после такой операции, Лала месяц пробыла в Израиле на реабилитации.

"Но уже отрезанные не восстановишь. Я бы таких врачей лишала диплома", - сказала Винер.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

