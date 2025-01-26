Чемпионке России по художественной гимнастике Крамаренко удалили здоровый мениск
Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что чемпионке страны Лале Крамаренко врачи удалили здоровый мениск вместо травмированного. Об этом Винер сообщила в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале.
Винер отметила, что после такой операции, Лала месяц пробыла в Израиле на реабилитации.
"Но уже отрезанные не восстановишь. Я бы таких врачей лишала диплома", - сказала Винер.
Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России по художественной гимнастике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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