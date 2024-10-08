Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась на 36-м году жизни
8 октября 202419:58
Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла на 36-м году жизни, сообщила Федерация альпинизма России.
Причиной смерти стал менингеальный энцефалит, развившийся после укуса клеща в июне 2024 года. Спортсменка три месяца находилась на аппарате ИВЛ и скончалась от остановки сердца.
Прощание с Власовой состоится 9 октября в Кирове на Новомакарьевском кладбище.
У нее остались муж и 10-летняя дочь, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru