Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась на 36-м году жизни

Действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла на 36-м году жизни, сообщила Федерация альпинизма России.

Причиной смерти стал менингеальный энцефалит, развившийся после укуса клеща в июне 2024 года. Спортсменка три месяца находилась на аппарате ИВЛ и скончалась от остановки сердца.

Российская триатлонистка Елена Смирнова утонула в Барселоне

Прощание с Власовой состоится 9 октября в Кирове на Новомакарьевском кладбище.

У нее остались муж и 10-летняя дочь, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры