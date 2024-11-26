В «Формуле 1» появится новая команда

Гоночный чемпионат «Формула 1» пополнится ещё одним участником. Как сообщает пресс-служба турнира, в 2026 году на старт выйдет коллектив от концерна General Motors (GM).

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Новая команда будет создана совместно с гоночным коллективом Andretti, основанным семьёй чемпиона «Формулы 1» 1978 года Марио Андретти. Сам 84-летний гонщик войдёт в совет директоров.

Отмечается, что в будущем американский автопроизводитель также станет поставщиком силовых установок.

От General Motors за выступления в «Королевских гонках» будет отвечать бренд Cadillac. Соответственно, новый коллектив, который станет 11-м участником чемпионата, получил название Cadillac F1 Team.

Ранее пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен досрочно выиграл турнир 2024 года и стал четырёхкратным чемпионом «Формулы 1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Филимонов / НСН
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