В «Формуле 1» появится новая команда
Гоночный чемпионат «Формула 1» пополнится ещё одним участником. Как сообщает пресс-служба турнира, в 2026 году на старт выйдет коллектив от концерна General Motors (GM).
Новая команда будет создана совместно с гоночным коллективом Andretti, основанным семьёй чемпиона «Формулы 1» 1978 года Марио Андретти. Сам 84-летний гонщик войдёт в совет директоров.
Отмечается, что в будущем американский автопроизводитель также станет поставщиком силовых установок.
От General Motors за выступления в «Королевских гонках» будет отвечать бренд Cadillac. Соответственно, новый коллектив, который станет 11-м участником чемпионата, получил название Cadillac F1 Team.
Ранее пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен досрочно выиграл турнир 2024 года и стал четырёхкратным чемпионом «Формулы 1», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru