Чемпионат России по легкой атлетике перенесли из-за пандемии
Чемпионат России по легкой атлетике-2020 перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
Чемпионат РФ среди легкоатлетов должен был состояться в Чебоксарах с 23 по 28 июня.
Кроме Чемпионата России переносятся еще 14 соревнований по легкой атлетике, запланированные также на июнь текущего года. Новые даты всех отмененных соревнований федерация объявит позднее.
Ранее министерство спорта рекомендовало всем спортивным федерациям РФ отменить все соревнования с 21 марта до особого распоряжения. Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового типа коронавируса 11 марта 2020 года.
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