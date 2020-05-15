РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Сезон Российской премьер-лиги возобновят с 21 июня. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС). В частности, отмечается, что в оставшихся играх чемпионата РФС разрешил проводить пять замен.

Напомним, бюро исполкома РФС 17 марта приостановило все соревнования под эгидой организации, включая чемпионат страны, в котором сыграно 22 тура из 30 запланированных. 1 апреля Российский футбольный союз решил продлить паузу до 31 мая.

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В середине марта НСН писала, что президент московского «Спартака» Леонид Федун высказал своё мнение относительно ситуации с распространением коронавируса. Как отмечает Sport24, функционер предположил, что и в апреле ситуация с COVID-19 не нормализуется.

«Это всё продлится до середины лета, и это ещё оптимистический прогноз», - отметил Федун.

В связи с этим он предложил завершить чемпионат России по футболу и подвести итоги по текущему положению команд. Однако, как подчеркнул Федун, «может быть, только Кубок России доиграть. Хотя без зрителей что за доигрыш?».

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Фото: kazanarena.com
ТЕГИ:КоронавирусРоссияФутбол
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