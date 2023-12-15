Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Абу-Даби
Чемпионат мира по дзюдо в 2024 году пройдет в Абу-Даби. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации дзюдо (IJF).
Турнир состоится 19-24 мая. Соревнования станут последним этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
Исполком IJF в сентябре прошлого года отстранил спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. Позже в федерации разрешили российским и белорусским атлетам участвовать в турнирах IJF в нейтральном статусе.
Ранее стало известно, что в Абу-Даби пройдет Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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