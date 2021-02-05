Чемпионат мира по борьбе перенесен из Красноярска в Белград по решению WADA

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года одобрил решение, которое было принято в результате иска Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). По решению WADA российское агентство лишилось статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Из-за этого Россия не может претендовать на проведение таких крупных международных турниров, как чемпионаты мира, а также лишена права организовывать подобные соревнования. Решение будет действовать на протяжении двух лет.

