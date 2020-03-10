Чемпионат Франции по футболу остался без зрителей из-за коронавируса
Иры чемпионата Франции по футболу будут проводиться при пустых трибунах до 15 апреля из-за ситуации с коронавирусом. О не допуске зрителей на матчи Лиги 1 и Лиги 2 объявлено на официальном сайте французских профессиональных лиг. Ограничительная мера введена в соответствие с министерским указом.
Ранее матч 28 тура французской Лиги 1 «Страсбург» — «Пари Сен-Жермен» пришлось перенести на другую, более позднюю дату из-за угрозы распространения Covid-19. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во Франции на сегодня приближается к полутора тысячам, 30 заболевших умерли.
Между тем в Италии матчи футбольной Серии А вообще отменены. Ранее национальный олимпийский комитет страны объявил о приостановке всех спортивных соревнований до 3 апреля в связи с коронавирусом.
Минувшей ночью премьер-министр Италии Джузеппе Конте утвердил введение карантинных мер по все стране. Согласно последним данным, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом, на Апеннинах достигло 463, всего заразились более девяти тысяч.
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