Чемпионат Европы по самбо отменили в Екатеринбурге из-за коронавируса
Чемпионат Европы по самбо, который должен был принять Екатеринбург, отменили из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство ТАСС.
Президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев рассказал, что отмена турнира - это совместное решение Европейской федерации самбо и оргкомитета чемпионата. По его словам, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки больше половины спортсменов не могут выехать к месту проведения.
Елисеев также отметил, что, несмотря на отмену, Екатеринбург сохраняет шансы на проведение чемпионата Европы по самбо в 2021 году.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены многие спортивные состязания, в том числе и Летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru