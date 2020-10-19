Чемпионат Европы по самбо отменили в Екатеринбурге из-за коронавируса

Чемпионат Европы по самбо, который должен был принять Екатеринбург, отменили из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщает агентство ТАСС.

Президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев рассказал, что отмена турнира - это совместное решение Европейской федерации самбо и оргкомитета чемпионата. По его словам, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки больше половины спортсменов не могут выехать к месту проведения.

Елисеев также отметил, что, несмотря на отмену, Екатеринбург сохраняет шансы на проведение чемпионата Европы по самбо в 2021 году.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены многие спортивные состязания, в том числе и Летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году.

