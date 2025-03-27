Чемпиона Паралимпиады-2014 Полухина дисквалифицировали за допинг

Российский паралимпиец Николай Полухин, специализирующийся на лыжних гонках и биатлоне, был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета.

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Речь идёт о Паралимпиаде-2014 в Сочи. При этом Полухин признался, что в феврале 2014 использовал вне соревнований триметазидин, разрешённый в то время. Обвинение в подмене допинг-пробы в марте того же года спортсмен отрицал.

По решению Независимого антидопингового трибунала Полухина лишили трёх паралимпийских медалей в биатлоне - одной золотой и двух серебряных.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) были наказаны около 300 российских спортсменов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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