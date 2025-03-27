Чемпиона Паралимпиады-2014 Полухина дисквалифицировали за допинг
Российский паралимпиец Николай Полухин, специализирующийся на лыжних гонках и биатлоне, был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета.
Речь идёт о Паралимпиаде-2014 в Сочи. При этом Полухин признался, что в феврале 2014 использовал вне соревнований триметазидин, разрешённый в то время. Обвинение в подмене допинг-пробы в марте того же года спортсмен отрицал.
По решению Независимого антидопингового трибунала Полухина лишили трёх паралимпийских медалей в биатлоне - одной золотой и двух серебряных.
Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что на основе базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) были наказаны около 300 российских спортсменов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц назвал ошибкой возможную отмену антироссийских санкций
- Расходы за пострадавших российских туристов в Египте возьмет страховая компания
- Веселкина похоронят на Троекуровском кладбище 29 марта
- Лидер «Справедливой России» призвал забрать у Депардье российский паспорт
- СМИ: Телеканал «Дом кино» стер лицо Пугачевой из фильма «Ледокол»
- Число погибших в батискафе у берегов Хургады россиян выросло до пяти
- В Совфеде одобрили новые правила сдачи ОГЭ в Москве и Санкт-Петербурге
- Мишустин анонсировал создание единого реестра нуждающихся в жилье
- СМИ: Экс-директора музея PERMM обвинили в оскорблении чувств верующих
- Двое взрослых и ребенок пострадали из-за пожара в многоквартирном доме в Приморске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru