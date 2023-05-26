Чемпиона Олимпиады по теннису Веснина родила второй раз

Чемпионка Олимпиады по теннису Елена Веснина второй раз стала матерью. Россиянка сообщила в соцсетях, что родила дочку.

«26.05.2023 Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8-10 утра. Мы тебя очень ждали», — оставила запись 36-летняя спортсменка.

Елена Веснина завоевала золотую медаль на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. В конце 2018 года на свет появилась первая дочь теннисистки, которую назвали Елизавета.