Чемпиона Олимпиады по теннису Веснина родила второй раз
Чемпионка Олимпиады по теннису Елена Веснина второй раз стала матерью. Россиянка сообщила в соцсетях, что родила дочку.
«26.05.2023 Анна Павловна. Наша терпеливая малышка, которая никуда не спешила и появилась на свет сегодня в 8-10 утра. Мы тебя очень ждали», — оставила запись 36-летняя спортсменка.
Елена Веснина завоевала золотую медаль на олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году в парном разряде вместе с Екатериной Макаровой. В конце 2018 года на свет появилась первая дочь теннисистки, которую назвали Елизавета.
После Веснина сумела вернуться в большой теннис и в 2021 году на Олимпиаде в Токио стала серебряным призером в миксте с Кареном Хачановым.
Супруг Весниной - бывший волейболист, бизнесмен Павел Табунцов. Они состоят в браке с 2015 года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», осенью 2021 года у Весниной из дома украли обе олимпийские награды. Однако затем злоумышленники вернули медали с извинениями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военная техника НАТО переброшена в северные районы Косова
- СМИ: Для подрыва трубопроводов «Северный поток» использовали октоген
- Чемпиона Олимпиады по теннису Веснина родила второй раз
- Стартовала работа над фильмом «Джон Уик 5»
- Глава «Тинькофф банка» предложил создать альтернативу платежной системе «Мир»
- Памфилова опровергла информацию о её срочной госпитализации
- Сальдо заявил об отравлении в 2022 году боевым веществом близким человеком
- В Минобороны Украины заявили, что Киеву нужно 48 истребителей F-16
- Путин прервал встречу с «Деловой Россией» из-за телефонного звонка президента Бразилии
- Россиянка Блинкова вышла в финал теннисного турнира в Страсбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru