Чемпион РФ по баскетболу не будет определён

Чемпион России по баскетболу нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, не будет определён. Такое решение принял исполнительный комитет Российской федерации баскетбола. Как заявил РИА Новости глава РФБ Андрей Кириленко, дело в том, что нет критериев, по которым это было бы возможно сделать.

Ранее Единая лига ВТБ предоставила свою классификацию ситуации без определения чемпиона, после чего было направлено соответствующее обращение в министерство спорта за разъяснениями, откуда получен однозначный ответ. Кириленко добавил, что среди мужчин чемпион не определен ни в одном из дивизионов чемпионата России.

Розыгрыш Единой лиги ВТБ пришлось приостановить в середине марта в связи с ограничительными мерами, введенными из-за угрозы распространения нового коронавирус. На тот момент команды сыграли от 18 до 20 матчей регулярного сезона. Позднее лига приняла решение завершить сезон-2019/20 досрочно.

