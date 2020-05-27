Чемпион РФ по баскетболу не будет определён
Чемпион России по баскетболу нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, не будет определён. Такое решение принял исполнительный комитет Российской федерации баскетбола. Как заявил РИА Новости глава РФБ Андрей Кириленко, дело в том, что нет критериев, по которым это было бы возможно сделать.
Ранее Единая лига ВТБ предоставила свою классификацию ситуации без определения чемпиона, после чего было направлено соответствующее обращение в министерство спорта за разъяснениями, откуда получен однозначный ответ. Кириленко добавил, что среди мужчин чемпион не определен ни в одном из дивизионов чемпионата России.
Розыгрыш Единой лиги ВТБ пришлось приостановить в середине марта в связи с ограничительными мерами, введенными из-за угрозы распространения нового коронавирус. На тот момент команды сыграли от 18 до 20 матчей регулярного сезона. Позднее лига приняла решение завершить сезон-2019/20 досрочно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
371 тыс.+8 338 / сут.
Умерли
3 968+161 / сут.
Выздоровели
142 тыс.+11 079 / сут.
- Саудовская Аравия и Россия нашли повод для новой нефтяной войны
- Выплаты на детей предложили распространить на подростков 16-17 лет
- Всех нуждающихся школьников обеспечат компьютерами за лето
- В АТОР рассказали, когда россияне смогут отдохнуть за границей
- Желание США ввести санкции против «Северного потока-2» связали с выборами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru