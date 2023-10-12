Чемпион Олимпиады Ларин выиграл этап Гран-при по тхэквондо в Китае
Россиянин Владислав Ларин стал победителем этапе Гран-при по тхэквондо в китайском Тайюане. Он оказался лучшим в самой тяжелой весовой категории свыше 80 килограммов.
В финальной схватке Ларин одолел соперника из Узбекистана Никиту Рафаловича. Этот турнир был квалификационным к Олимпиаде 2024 года в Париже.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Владислав Ларин принёс золото сборной России на Олимпиаде в Токио 2020 года, которая проводилась на год позже из-за пандемии коронавируса.
У женщин в Тайюане в весе до 57 кг бронзовую медаль выиграла Татьяна Минина. В полуфинале россиянка не смогла пройти иранскую спортсменку Нахид Кияничандех. В Токио Минина стала серебряным призером.
Всемирная федерация тхэквондо в апреле нынешнего года решила допустить российских и белорусских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.
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