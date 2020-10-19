Чемпион мира по ММА Малыхин был в реанимации из-за COVID-19

Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Анатолий Малыхин был переведен в реанимацию и провел там три дня из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.

Представитель спортсмена подтвердил, что причиной тяжелого состояния борца стал именно COVID-19 и вызванные им осложнения. Как сообщает источник, в настоящий момент состояние здоровья Малыхина стабилизировалось, его перевели в обычную палату.

Из-за заболевания 32-летний спортсмен вынужден был отменить встречу с иранским борцом Амиром Алиакбари. Бой должен был пройти в Сингапуре 30 октября.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Смешанные ЕдиноборстваКоронавирусСпортсмены
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры