Чемпион мира по ММА Малыхин был в реанимации из-за COVID-19
Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Анатолий Малыхин был переведен в реанимацию и провел там три дня из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортсмена.
Представитель спортсмена подтвердил, что причиной тяжелого состояния борца стал именно COVID-19 и вызванные им осложнения. Как сообщает источник, в настоящий момент состояние здоровья Малыхина стабилизировалось, его перевели в обычную палату.
Из-за заболевания 32-летний спортсмен вынужден был отменить встречу с иранским борцом Амиром Алиакбари. Бой должен был пройти в Сингапуре 30 октября.
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