Чемпион мира по футболу Погба сдал положительный допинг-тест

Полузащитник футбольной сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный тест на допинг, пишет La Gazzetta dello Sport.

Положительная допинг-проба на тестостерон была получина после матча первого тура серии А против «Удинезе». Максимальное наказание - четыре года дисквалификации. При этом Погба не выходил на поле, проведя весь матч в запасе.

В общей сложности француз провел за «Старую сеньору» в этом сезоне два матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



