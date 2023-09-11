Чемпион мира по футболу Погба сдал положительный допинг-тест
11 сентября 202320:17
Полузащитник футбольной сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поль Погба сдал положительный тест на допинг, пишет La Gazzetta dello Sport.
Положительная допинг-проба на тестостерон была получина после матча первого тура серии А против «Удинезе». Максимальное наказание - четыре года дисквалификации. При этом Погба не выходил на поле, проведя весь матч в запасе.
В общей сложности француз провел за «Старую сеньору» в этом сезоне два матча, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru