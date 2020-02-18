Чемпион ACA Евгений Гончаров проведёт защиту титула в Краснодаре
21 февраля в Краснодаре лига ACA проведет свой первый в этом году турнир. Его главным событием станет чемпионский бой в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Мухаматом Вахаевым. Гончаров проведет первую защиту своего пояса, который он завоевал в бою против Тони Джонсона.
Отметим, что в активе 33-летнего Гончарова 14 боев и 2 поражения. При этом десять последних его поединков были победными. Исключение составил один – бой с Тони Джонсоном, который был признан несостоявшимся из-за случайного попадания пальцем в глаз Джонсону.
Что касается Мухумата Вахаева, то в активе 28-летний спортсмена 8 побед, 4 поражения и 1 ничья.
В свою очередь, президент ACA Алексей Яценко рассказал, что поединок больших, тяжело-бьющих парней всегда интересен зрителям. Но бой станет очень непростым для обоих.
«Можно предположить, что в том случае, если Гончаров сумеет остановить опасные проходы в ноги, в стойке, где он тяжело и технично бьет, он будет смотреться предпочтительнее и победа, вероятно, будет за ним. Большая интрига в том, что Вахаев из тех бойцов, кто умеет удивлять, побеждая фаворитов силой своего характера», - заявил Яценко.
Добавим, этот поединок состоится 21 февраля в краснодарском «Баскет Холл» на ACA 104.
Ранее НСН писала, что в столице состоялось эпическое ток-шоу двух самых цитируемых бойцов современного ММА. В кинотеатре «Октябрь» Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов в преддверии боя на ACA 107 впервые встретились лицом к лицу на открытой для болельщиков пресс-конференции.
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