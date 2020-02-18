Чемпион ACA Евгений Гончаров проведёт защиту титула в Краснодаре

21 февраля в Краснодаре лига ACA проведет свой первый в этом году турнир. Его главным событием станет чемпионский бой в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и Мухаматом Вахаевым. Гончаров проведет первую защиту своего пояса, который он завоевал в бою против Тони Джонсона.

Отметим, что в активе 33-летнего Гончарова 14 боев и 2 поражения. При этом десять последних его поединков были победными. Исключение составил один – бой с Тони Джонсоном, который был признан несостоявшимся из-за случайного попадания пальцем в глаз Джонсону.

Что касается Мухумата Вахаева, то в активе 28-летний спортсмена 8 побед, 4 поражения и 1 ничья.