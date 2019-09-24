В Москве определится первый чемпион АСА в легком дивизионе

Лига ACA возвращается в столицу с одним из мощнейших кардов в истории ММА. В предстоящую пятницу, 27 сентября, в главном бою турнира, который пройдёт на ВТБ-Арене, состоится один из самых ожидаемых поклонниками ММА боев. А поединке сойдутся чемпион ACB Али Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев. Они оспорят пояс первого чемпиона АСА в легком дивизионе. Известно, что спортсмены являются давними друзьями. Однако в бою за чемпионский пояс они свою дружбу за пределами клетки.

Кроме того, под эгидой лиги ACA 27сентября состоится поединок двух лучших российских средневесов. Снискавший огромную популярность у фанатов Магомед Исмаилов сразится с дебютирующим в лиге Артёмом Фроловым. Звезда ММА «Черный тигр» Расул Мирзаев возвращается в «клетку» против Шамиля Шахбулатова из Грозного.

Добавим, в общей сложности зрителей ждёт 15 боев с участием звезд ММА.