В Москве определится первый чемпион АСА в легком дивизионе
Лига ACA возвращается в столицу с одним из мощнейших кардов в истории ММА. В предстоящую пятницу, 27 сентября, в главном бою турнира, который пройдёт на ВТБ-Арене, состоится один из самых ожидаемых поклонниками ММА боев. А поединке сойдутся чемпион ACB Али Багов и чемпион WFCА Хусейн Халиев. Они оспорят пояс первого чемпиона АСА в легком дивизионе. Известно, что спортсмены являются давними друзьями. Однако в бою за чемпионский пояс они свою дружбу за пределами клетки.
Кроме того, под эгидой лиги ACA 27сентября состоится поединок двух лучших российских средневесов. Снискавший огромную популярность у фанатов Магомед Исмаилов сразится с дебютирующим в лиге Артёмом Фроловым. Звезда ММА «Черный тигр» Расул Мирзаев возвращается в «клетку» против Шамиля Шахбулатова из Грозного.
Добавим, в общей сложности зрителей ждёт 15 боев с участием звезд ММА.
Между тем, ранее НСН писала, что перед боем с aмерикaнцем Дaстином Порье российский боец смешaнных единоборств Хабиб Нурмагомедов нaбрaл 8 кг. Об этом отец и тренер чемпионa UFC Aбдулмaнaп Нурмaгомедов рaсскaзaл ТAСС.
Депутат Госдумы и боксёр Дмитрий Пирог в эфире НСН оценил шансы на победу российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова после его набора веса в день боя с Дастином Порье.
«Судя по тому, что Хабиб уже опытный боец, думаю, он давным-давно изучил себя и свой организм, я склонен к тому, что на него лишний вес негативно не влияет», - заявил эксперт.
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