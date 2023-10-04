Главный тренер челябинского «Трактора» отправлен в отставку

Специалист возглавил «Трактор» в мае 2020 года, до этого он тренировал команду с 2015 по 2018 год. Лучшим результатом тренера стал выход команды в финал Восточной конференции КХЛ в сезоне 2017/2018.

Временно исполнять обязанности главного тренера хоккейного клуба из Челябинска назначен Алексей Заварухин.

В настоящее время «Трактор» с 16 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

Ранее ХК «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

