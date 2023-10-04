Главный тренер челябинского «Трактора» отправлен в отставку
После поражения челябинского «Трактора» со счётом 0:4 уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного первенства Континентальной хоккейной лиги в отставку был отправлен главный тренер челябинцев Анвар Гатиятуллин, сообщает пресс-служба клуба.
Специалист возглавил «Трактор» в мае 2020 года, до этого он тренировал команду с 2015 по 2018 год. Лучшим результатом тренера стал выход команды в финал Восточной конференции КХЛ в сезоне 2017/2018.
Временно исполнять обязанности главного тренера хоккейного клуба из Челябинска назначен Алексей Заварухин.
В настоящее время «Трактор» с 16 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.
Ранее ХК «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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