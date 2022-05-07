«Челси» заявил о согласовании условий продажи клуба

Ранее «Челси» принадлежал миллиардеру Роману Абрамовичу. Сделка по продаже должна быть завершена в конце мая.

«Из общей суммы 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти средства будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с целью пожертвовать их в полном объеме на благотворительные цели, как сообщал ранее Роман Абрамович», — отметили в «Челси».

Кроме того, новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов в дополнительные расходы на инфраструктуру клуба.

