«Челси» заявил о согласовании условий продажи клуба
Футбольный клуб «Челси» согласовал условия приобретения контрольного пакета акций команды группой собственников в составе бизнесменов Тодда Боули, Марка Уолтера, Хансйорга Висса и акционерной фирмы Clearlake Capital. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Ранее «Челси» принадлежал миллиардеру Роману Абрамовичу. Сделка по продаже должна быть завершена в конце мая.
«Из общей суммы 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будут направлены на покупку акций клуба. Эти средства будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с целью пожертвовать их в полном объеме на благотворительные цели, как сообщал ранее Роман Абрамович», — отметили в «Челси».
Кроме того, новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов в дополнительные расходы на инфраструктуру клуба.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 541 / сут.
Умерли
377 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+9 408 / сут.
- Москалькова: Из украинского плена освободили 11 моряков с судна «Авангард»
- Силы ЛНР и РФ взяли под контроль администрацию города Попасная
- «Челси» заявил о согласовании условий продажи клуба
- В ДНР заявили о возможном нахождении на «Азовстали» офицеров-иностранцев
- В Южной Корее сообщили об очередном запуске КНДР неизвестного снаряда
- СМИ: Франция хочет заменить российский газ сельскохозяйственными отходами
- В Херсонской области задержали мародеров, глумившихся над телами российских военных
- Власти сообщили о 22 погибших при взрыве в Гаване
- В Крыму пообещали восстановить железнодорожное сообщение с Херсонской и Запорожской областями
- Эксперты сообщили о снижении боеготовности американской армии из-за «эпидемии ожирения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru